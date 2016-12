Forex, euro cede guadagni, mercato guarda a summit Ue

LONDRA, 10 febbraio (Reuters) - La moneta unica appare in leggero calo rispetto ai livelli di chiusura di ieri, mentre il mercato resta in attesa di conoscere i dettagli di un possibile piano di salvataggio della Grecia e l'eventuale impatto sulla zona euro.

Gli investitori guardano quindi al vertice straordinario Ue che ha inizio domani a Bruxelles.

Proprio sull'ipotesi di un salvataggio della Grecia, avallata ieri da una fonte della coalizione di governo in Germania, l'euro aveva registrato ieri un recupero sulle principali valute. Ma la valuta europea non è riuscita a realizzare rialzi aggiuntivi per via dei timori sulla situaizone dei conti pubblici in diversi paesi europei.

L'euro tuttavia ha contenuto il ritracciamento grazie al restringimento dello spread fra il bond greco decennale e il corrispettivo Bund, restringimento che indica che i timori relativi ai conti di Atene si stanno attenuando.

"Il mercato sarà molto volatile, a seconda dell'esistenza di un pacchetto (di salvataggio) o meno e, se così fosse, su cosa costituirà questo pacchetto e su come il mercato riterrà che questo influenzerà gli spread in restringimento" ha detto Marcus Hettinger, strategist di Credit Suisse a Zurigo.

"Se il recente ampliamento degli spread periferici cessa o se questi restringono, questo sarebbe positivo per l'euro dato che il mercato è particolarmente 'corto' (di valuta)" aggiunge.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3772/75 1,3791

DOLLARO/YEN JPY= 89,67/73 89,63

EURO/YEN EURJPY= 123,44/45 123,66

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8771/76 --

ORO SPOT XAU= 1.075,65/6,45 1.076,95/7,35