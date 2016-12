Forex, dollaro sale a massimi 6 mesi contro euro, bene anche yen

NEW YORK, 27 gennaio (Reuters) - Il dollaro ha toccato oggi un massimo di sei mesi contro l'euro sui persistenti timori per i problemi fiscali della Grecia, con il mercato cauto in attesa dell'annuncio di politica monetaria della Federal Reserve.

Con i tassi di interesse Usa attesi ampiamente stabili vicino allo zero, gli investitori cercheranno nelle dichiarazioni che accompagneranno l'annuncio qualsiasi cambiamento sulle prospettive economiche o sulla tempistica di eventuali rialzi dei tassi.

"Le forti pressioni sugli strumenti di debito della Grecia e, in minor misura, altri deboli meriti di credito nell'area stanno pesando sulle valute europee", commenta Marc Chandler di Brown Brothers Harriman a New York.

La moneta unica oggi è scivolata fino a 1,4022 dollari, minimo dalla fine di luglio, secondo i dati Reuters.

A sostenere dollaro e yen contribuische anche una crescente avverisone al rischio. sottolineano gli analisti.

ORE 16,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4049/55 1,4072

DOLLARO/YEN JPY= 89,42/43 89,63

EURO/YEN EURJPY= 125,63/68 126,13

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8675/78 0,8717

ORO SPOT XAU= 1.096,70/7,50 1.097,25/8,05