FOREX - Dollaro e yen sempre alle stelle su incertezza mercati

NEW YORK, 26 gennaio (Reuters) - La giornata sui mercati valutari prosegue all'insegna della voglia di dollaro e yen, punti di riferimento per gli investitori in cerca di un approdo sicuro nelle acque dell'economia mondiale.

Queste ultime sono mosse da qualche giorno a causa della politica cinese di contenimento del credito, confermata stamane dall'entrata in vigore - annunciata in realtà da qualche tempo - di soglie più alte di riserve per alcune banche.

E' soprattutto la valuta giapponese a correre, spinta anche dalle parole del ministro delle Finanze Naoto Kan che parla della necessità di una road map verso lo stato di salute dei conti pubblici. Lo yen ha registrato un balzo superiore all'1% sull'euro e guadagna anche sul biglietto verde, che comunque si apprezza nei confronti delle altre divise.

In ripiego la sterlina, dopo la scoperta che il Regno Unito ha registrato nell'ultimo trimestre 2009 un andamento positivo ma di entità inferiore alle attese, notizia che ha minato alla base i consistenti rialzi messi a segno in mattinata dalla valuta britannica.

"L'avversione al rischio è di moda al momento", dice Paul Meckel, direttore dell'unità di currency strategy di Hsbc. "Il mercato è ancora decisamente riluttante nei confronti dell'azionario".

ORE 14,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4072/76 1,4149

DOLLARO/YEN JPY= 89,62/66 90,24

EURO/YEN EURJPY= 126,15/18 127,68

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8725/28 0,8710

ORO SPOT XAU= 1.086,95/7,85 1.097,95/8,75