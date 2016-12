Forex, dollaro debole sui cross, maggior propensione al rischio

LONDRA, 5 gennaio (Reuters) - Dollaro debole negli scambi europei, con gli investitori intenti a versare fondi freschi negli asset a maggior rischio e il mercato in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa in programma questa settimana.

Il biglietto verde inverte la rotta rispetto al rialzo messo a segno contro euro e yen a fine 2009, incapace di mettere a frutto la lettura positiva dell'indice manifatturiero pubblicata ieri.

"I dati Ism hanno dimostrato che non tutti i dati macroeconomici positivi aiutano il dollaro", commenta Sven Schubert, analista valutario di Credit Suisse a Zurigo. "Questo potrebbe essere visto come un segnale che siamo ancora in una fase di debolezza del dollaro".

Il sentiment sulla divisa statunitense, aggiunge, probabilmente rimarrà debole per le attese che i tassi di interesse Usa resteranno bassi.

Intorno alle 10,45 l'euro avanza di circa lo 0,1% sul dollaro, dopo essere salito fino a 1,4483, il livello più alto di circa tre settimane. La valuta Usa ha poi recuperato parte delle perdite grazie alla fiacchezza delle borse europee, che ha frenato la domanda di investimenti a maggior rischio. La salita di greggio e oro suggerisce comunque che la propensione al rischio resta vivace in un contesto che vede i gestori impegnati a ricostruire i loro portafogli a inizio anno.

ORE 10,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4427/29 1,4407

DOLLARO/YEN JPY= 91,87/89 92,50

EURO/YEN EURJPY= 132,53/56 133,33

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8987/90 0,8954

ORO SPOT XAU= 1.126,20/7,00 1.121,00/1,80