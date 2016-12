Forex, dollaro scivola in attesa dati macro chiave in settimana

NEW YORK, 4 gennaio (Reuters) - Il dollaro prosegue debole negli scambi statunitensi, dopo i rialzi messi a segno nelle contrattazioni asiatiche, con gli investitori intenti a monetizzare i recenti guadagni in vista di dati macro chiave in calendario per la settimana che potrebbero dettare la direzione della valuta nei prossimi mesi.

La lettura più forte delle attese dell'indice Ism manifatturiero di dicembre ha portato soltanto un momentaneo sollievo alla divisa Usa, che ha brevemente guadagnato qualche posizione contro l'euro.

L'ottimismo per la prospettiva di una ripresa Usa ultimamente ha fornito supporto al biglietto verde ma secondo gli analisti per giustificare ulteriori guadagni c'è bisogno di maggiori prove del rafforzamento dell'economia.

I buoni dati sulla manifattura della zona euro di questa mattina hanno inoltre sostenuto la moneta unica, mentre un nuovo rally delle materie prime, in particolare il greggio, ha spinto ad acquistare valute legate alle commodities come il dollaro australiano e quello canadese.

"Gli investitori stanno sistemando le posizioni in vista di dati importanti", commenta Omer Esiner di Travelex Global Business Payments a Washington, citando in particolare le statistiche mensili sul mercato del lavoro in agenda per venerdì. I dati, prosegue, "o confermeranno che la ripresa Usa sta guadagnando slancio o raffredderanno parte del recente entusiamo sul dollaro".

ORE 16,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4434/35 1,4323

DOLLARO/YEN JPY= 92,52/56 93,00

EURO/YEN EURJPY= 133,56/60 132,99

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8916/19 0,8871

ORO SPOT XAU= 1.112,90/3,70 1.096,35/8,35