Forex, dlr in calo su risveglio fiducia, valute fredde su Pil

LONDRA, 13 novembre (Reuters) - Dollaro sotto pressione dopo i guadagni di ieri. Le stime preliminari sui Pil dei vari paesi, pur risultando leggermente sotto le attese per Germania, Italia e zona euro e ampiamente peggiori del previsto per la Francia, hanno confermato un trend di crescita che mancava ormai da tempo. In particolare le stime su trimestre per i 16 paesi Uem hanno indicato un rialzo del Pil dello 0,4% nel periodo luglio-settembre, su un consensus a +0,5%.

Il mercato delle valute, nonostante le preoccupazioni degli analisti, si è mantenuto freddo sui dati. "Sarà probabilmente la propensione al rischio a prendere il sopravvento nella seduta di oggi. Le valute guardano all'azionario e al mercato delle commodity", commenta lo strategist Sverre Holbek di Danske Bank.

Alta nell'agenda di questi giorni sarà invece l'esortazione americana ai paesi asiatici a fare di più per aumentare la domanda interna invece di affidarsi soltanto alle esportazioni verso l'America.

"Obama arriverà in Asia per la prima volta da presidente degli Stati Uniti e questo potrebbe mettere sotto i riflettori il problema della flessibilità delle valute asiatiche", scrivono gli analisti di Ing in una nota.

ORE 11,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4870/77 1,4846

DOLLARO/YEN JPY= 89,81/84 90,34

EURO/YEN EURJPY= 133,58/60 134,11

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8916/18 0,8953

ORO SPOT XAU= 1.106,70/7,50 1.103,60/4,40