Forex, dollaro in calo su euro, in forte flessione la sterlina

NEW YORK, 11 febbraio (Reuters) - Il dollaro rimane in calo sull'euro in un mercato ancora impegnato a metabolizzare il piano di sostegno al sistema bancario annunciato ieri dal governo Usa.

Pesano le prese di beneficio dopo il forte rialzo di ieri, che si è contrapposto al deciso calo di Wall Street proprio in reazione al piano e, in particolare, alla mancanza di dettagli sulle misure previste.

In forte calo la sterlina dopo che i dati forniti dalla Banca d'Inghilterra sull'inflazione trimestrale hanno aperto la strada per altri tagli dei tassi di interesse in Gran Bretagna.

Intorno alle 15 l'euro sale dello 0,4% a 1,2966 dollari EUR= mentre la divisa Usa cede lo 0,3% sullo yen a 90,25 JPY=. La sterlina scivola dello 0,8% a 1,4420 dollari GBP=.

ORE 15,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2964/66 1,2914

DOLLARO/YEN JPY= 89,94/98 90,50

EURO/YEN EURJPY= 116,67/72 116,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8965/70 0,8881

ORO SPOT XAU= 916,20/8,10 914,50/6,50