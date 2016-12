Forex, dollaro ai minimi 1 anno contro basket principali valute

NEW YORK, 11 settembre (Reuters) - Il dollaro scivola al minimo da un anno contro il basket delle principali valute .DXY, in calo di circa l'1,8% nella settimana e impostato per registrare a fine seduta il maggiore calo settimanale da maggio.

Rinnovati timori sul valore a lungo termine della valuta Usa hanno reso meno positivo il quadro tecnico e suggerito che non ci saranno interruzioni nelle vendite.

Ad appesantire la valuta Usa anche il buon andamento dell'azionario .FTEU3 che stimola la domanda di asset e valute più rischiose.

Negli scambi americani il dollaro prosegue i ribassi della mattinata. Il biglietto verde ha mostrato una reazione contenuta all'incremento del 2% messo a segno in agosto dai prezzi all'importazione, come hanno mostrato i dati diffusi dal dipartimento del Lavoro Usa.

L'incremento, doppio rispetto alle previsioni degli analisti Reuters, è stato il quinto rialzo in sei mesi.

ORE 11,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4593/97 1,4574

DOLLARO/YEN JPY= 90,91/94 91,77

EURO/YEN EURJPY= 132,68/70 133,75

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8740/41 0,8748

ORO SPOT XAU= 1004,00/5,00 995,50/7,50