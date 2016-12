Forex, dollaro in calo su euro, sterlina dopo commenti Russia

NEW YORK, 10 giugno (Reuters) - Il dollaro scivola contro le principali valute internazionali e spinge l'euro oltre la soglia di 1,41 dopo le dichiarazioni della banca centrale russa che ha detto che taglierà la quota delle riserve investite in Treasuries Usa per comprare bond del Fondo monetario.

L'indice del dollaro .DXY è sceso fino a 79,483 dopo i commenti del primo vice presidente dell'istituto centrale russo. L'indice trattava a 79,662 poco prima.

"La notizia è potenzialmente negativa per il dollaro" dice Geoff Kendrick, analista per le valute di Ubs a Londra. "Il balzo più forte ha riguardato la sterlina... se qualcuno ne può trarre beneficio questi sono gli investimenti in sterline come valuta di riserva".

L'euro EUR= è salito fino a 1,4130 dopo la notizia, mentre la sterlina ha segnato il massimo di seduta contro dollaro a 1,6475 dollari da 1,6423.

ORE 14,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4102/03 1,4066

DOLLARO/YEN JPY= 97,86/90 97,40

EURO/YEN EURJPY= 138,04/06 137,01

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8585/89 0,8622

ORO SPOT XAU= 963,30/4,15 953,75/5,75