Forex, dollaro poco mosso in attesa Fed dopo rally su dati Usa

LONDRA, 10 agosto (Reuters) - Il dollaro è poco mosso contro l'euro EUR= e il basket delle principali valute .DXY negli scambi della mattinata, dopo il rally messo a segno venerdì a seguito di dati relativi ai disoccupati Usa migliori delle attese.

Nonostante scivoli leggermente nei confronti dello yen JPY= la valuta Usa è sotenuta dai dati relativi ai nuovi sussidi di disoccupazione Usa, in netto calo nella settimana che terminava venerdì, che suggeriscono una ripresa del mercato del lavoro dopo un periodo di estrema debolezza.

"Abbiamo registrato forti movimenti venerdì, perciò oggi avremo una seduta di consolidamento", commenta Martin Mcmahon , strategist di Credit Suisse a Zurigo, aggiungendo che il dollaro potrà essere soggetto a prese di profitto.

L'analista spiega anche che gli investitori restano in attesa di capire se i recenti movimenti del dollaro possano essere un segno di rottura della correlazione tra il dollaro e la domanda di rischio, secondo la quale dati macro che indicano segnali di ripresa dovrebbero appesantire il dollaro e far crescere la domanda di rischio.

Alcuni analisti indicano la riunione della Fed in programma in settimana come principale fattore per l'andamento della valuta Usa. La banca centrale ha in agenda l'acquizione di altri 300 miliardi di dollari di Treasuries a settembre, ma alcuni operatori indicano la possibilità che Fed decida di ampliare un ulteriore programma per promuovere i flussi di credito a consumatori e impese.

Intorno alle 11,00 l'euro EUR= è poco mosso a 1,4193 dollari. Il dolaro perde lo 0,36% sullo yen JPY=, scambiando a 97,32 yen.

ORE 11,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4193/97 1,4174

DOLLARO/YEN JPY= 97,32/35 97,67

EURO/YEN EURJPY= 138,20/24 138,51

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8529/32 0,8553

ORO SPOT XAU= 954,65/5,50 953,80/4,80