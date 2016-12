Forex, euro amplia guadagni su euro, al massimo in 2009

NEW YORK, 9 settembre (Reuters) - L'euro EUR= guadagna terreno sul dollaro negli scambi americani e raggiunge un nuovo massimo per il 2009 a 1,4562 dollari, mentre i futures indicano Wall Street leggermente positiva in apertura.

"Le prospettive potrebbero essere per una debolezza più prolungata del dollaro americano", scrive Citigroup in una nota. La corsa alle vendite del biglietto verde sembra guidato dalla maggiore propensione al rischio manifestata dagli investitori, secondo Citi.

Intorno alle 15,00 l'euro EUR= ripiega leggermente dai massimi toccati in seduta e passa di mano a 1,4540 dollari, in progresso dello 0,37%. Il dollaro perde terreno anche contro lo yen JPY= a 92,28 yen.

ORE 15,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4540/44 1,4482

DOLLARO/YEN JPY= 92,32/34 92,33

EURO/YEN EURJPY= 134,25/30 133,70

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8796/99 0,8784

ORO SPOT XAU= 996,20/7,20 995,20/8,20