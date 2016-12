Dollaro New York in lieve calo da massimi da un anno

NEW YORK, 9 settembre (Reuters) - Il dollaro perde terreno, in calo dai massimi da un anno a questa parte sul paniere delle sei principali valute, anche se gli analisti ritengono che si tratti di un calo temporaneo. I trader infatti mettono al sicuro i guadagni registrati nella seduta di ieri grazie ai piani del governo Usa per salvare i due colossi dei mutui Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N.

L'euro EUR= scambia in rilazo dello 0,15% a 1,4143, la sterlina GBP= è in rialzo dello 0,11% a 1,7608 dollari.

Il biglietto verde perde terreno anche contro il franco svizzero, cedendo lo 0,2% a 1,1302 franchi svizzeri, e cede lo 0,22% contro lo yen JPY= a 108,10 yen.

Ripiega anche l'indice del dollaro .DXY, che perde lo 0,2% a 79,402.

ORE 14,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4143/47 1,4233

DOLLARO/YEN JPY= 107,95/97 106,57

EURO/YEN EURJPY= 152,56/59 151,71

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8028/30 0,8095