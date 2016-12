Forex, dollaro si indebolisce per mancata menzione G20, sale oro

LONDRA, 9 novembre (Reuters) - Giornata no per il dollaro, che non apprezza di essere stato ignorato dalla riunione del fine settimana del G20 in Scozia.

Come anticipato prima dell'inizio del vertice i leader delle maggiori economie mondiali si sono concentrati sui temi della ripresa e dei problemi finanziari, senza spingersi sul terreno delle valute.

Il dollaro ne risente, arretrando sia contro la moneta unica sia contro il paniere delle sei maggiori valute .DXY. Quest'ultimo ha toccato in mattinata i minimi di due settimane a 75,257 dollari, mentre l'euro EUR= torna ad avvicinarsi a quota 1,5 dollari.

Nuovi record invece per l'oro, salito oggi a un massimo di seduta a 1108,05 dollari l'oncia, approfittando della rinnovata debolezza del dollaro.

"Si mantengono gli argomenti positivi a favore dell'oro nel lungo termine: debolezza del dollaro, mancanza di fiducia nella volontà americana di sostenere la sua valuta, acquisto di hedge fund", commenta MF Global in una nota.

ORE 9,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4966/69 1,4885

DOLLARO/YEN JPY= 90,11/15 89,97

EURO/YEN EURJPY= 134,85/90 133,93

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8922/24 0,8933

ORO SPOT XAU= 1.106,15/6,95 1.096,30/9,30