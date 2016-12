Dollaro sale contro euro dopo dati occupazione Usa

LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - ll dollaro avanza nei confronti dell'euro in una seduta dagli scambi volatili in reazione ai dati relativi agli occupati non agricoli che hanno mostrato licenziamenti in dicembre leggermente minori rispetto alle attese.

L'euro ha toccato i minimi di seduta contro il dollaro scambiando a 1,3588 dollari. Inntorno alle 15,20 scambi a 1,3615, in calo dello 0,8%.

Le posizioni a breve sul dollaro sono state schiacciate perchè gli investitori si attendevano dati più brutti, hanno detto i trader.

I dati hanno evidenziato che l'economia Usa ha perso 524.000 posti lo scorso mese. I mercati si attendevano un calo di 550.000 unità.

"Il forex sembra non avere una direzione precisa al momento, con un grande impulso sull'euro/dollaro prima dell'uscita dei numeri", ha detto Matt Esteve un trader di tempus consulting. "Mi aspetto che il cambio resti vicino al livello di 1,37".

ORE 15,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3573/78 1,3706

DOLLARO/YEN JPY= 91,10/1,12 91,15

EURO/YEN EURJPY= 123,70/71 124,94

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8912/15 0,9000

ORO SPOT XAU= 856,10/9,10 842,20/4,20