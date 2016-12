Euro stabile su dollaro dopo primi dati Cpi Germania oltre stime

LONDRA, 29 luglio (Reuters) - L'euro è poco variato contro dollaro nei primi scambi sulla piazza londinese, nonostante le prime rilevazioni sull'inflazione in Germania sembrino confermare l'ipotesi di un dato nazionale superiore alle attese.

Il biglietto verde rimane debole a causa delle difficoltà attraversate dal settore finanziario Usa, particolarmente evidenti dopo l'annuncio di nuove svalutazioni da parte di Merrill Lynch MER.N per 5,7 miliardi di dollari nel trimestre.

Questa mattina l'ufficio statistico tedesco ha comunicato che in Sassonia l'indice Cpi è salito in luglio a +3,6% tendenziale da +3,4% del mese precedente, mentre ieri nel land del Nord-Reno Westfalia era stato comunicato un rialzo di 0,3 punti percentuali al 3,3% su anno.

Secondo i trader difficilmente si vedranno variazioni sostanziali prima del dato sul mercato del lavoro statunitense in agenda venerdì.

"L'economia europea offre pochi punti di riferimento perché gli investitori spingano la valuta più in alto" ha detto un trader. "In pochi vogliono costruire posizioni lunghe sull'euro ora che molti investitori stanno partendo per le vacanze".

ORE 09,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5752/54 1,5738

DOLLARO/YEN JPY= 107,49/52 107,45

EURO/YEN EURJPY= 169,39/41 169,11

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7894/97 0,7892

ORO SPOT XAU= 931,70/2,70 929,90/31,90