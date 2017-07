FOREX-Dollaro attende Yellen, ma euro tocca min settimana dopo Bce

NEW YORK, 13 luglio (Reuters) - Il dollaro appare poco mosso dopo il recente calo, in attesa della testimonianza della presidente della Fed Janet Yellen al Senato e dopo le sue parole ieri alla camera bassa del Congresso Usa, mentre si riprende dai minimi della settimana toccati contro a 1,1369 a dollari. ** Il membro del consiglio esecutivo della Bce Ilmars Rimsevics ha detto a una radio lettone che il programma QE potrebbe continuare per almeno "un paio di anni" alla luce della scarsa inflazione . Di contro il Wall Street Journal ha riportato che la Bce utilizzerà probabilmente il meeting del 7 settembre per segnalare che il proprio programma di acquisto asset verrà gradualmente ridotto l'anno prossimo . ** Le parole di Yellen ieri al Congresso sono apparse meno "hawkish" del previsto, e questo ha indebolito la valuta Usa. Attorno alle 15,30, l'indice del dollaro contro un paniere di valute quota 95,741 con un calo dello 0,05%. ** Yellen interviene alla Commissione bancaria del Senato Usa per la testimonianza semestrale sulla politica monetaria, che dovrebbe ricalcare quella di ieri alla Camera. Yellen ha spiegato che l'economia Usa è abbastanza forte per affrontare ulteriori rialzi dei tassi e per avviare la progressiva riduzione del portafoglio asset della banca centrale, parole che sembrano confermare le attese di un nuovo intervento della Fed entro fine anno. Ma non è mancata la cautela quando ha sottolineato che i tassi stanno già salendo e "non devono salire ancora molto" per raggiungere quello che la Fed ritiene il livello di equilibrio . Rispondendo poi alle domande dei deputati, Yellen ha affermato che la normalizzazione del bilancio dovrebbe iniziare "relativamente presto" e che il recente indebolimento dell'inflazione sembra attribuibile a fattori temporanei . ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1412/15 1,1410 DOLLARO/YEN 113,30/30 113,92 EURO/YEN 129,29/33 129,15 EURO/STERLINA 0,8816/19 0,8857 ORO SPOT 1.220,03/17 1.219,50 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia