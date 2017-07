FOREX-Dollaro sale su yen e su euro ma cautela in attesa audizione Yellen

NEW YORK, 10 luglio (Reuters) - Il dollaro è in rialzo sullo yen e sull'euro, sostenuto dal consolidamento delle aspettative di un inasprimento della politica monetaria da parte di Federal Reserve da qui alla fine dell'anno, alla luce dei dati sull'occupazione migliori delle attese. ** A contenere i guadagni del biglietto verde una certa prudenza degli investitori in attesa dell'audizione al Congresso della presidente della Federal Reserve Janet Yellen, prevista mercoledì 12 luglio. ** Intorno alle 14,30 la valuta Usa sale di 0,3% a quota 114,20 yen , dopo un picco da due mesi a 114,29 . Il biglietto verde è in rialzo anche sull'euro, che scivola a 1,1390 da 1,1400 dollari della precedente chiusura . ** La valuta unica resta comunque relativamente supportata dalla marcia di avvicinamento della Banca centrale europea verso una politica monetaria meno espansiva. Per la fine dell'anno prossimo risultano ormai quasi interamente prezzati dal mercato due rialzi dei tassi d'interesse , con il tasso sui depositi destinato comunque a restare sotto zero. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1391/95 1,1400 DOLLARO/YEN 114,14/45 113,88 EURO/YEN 130,05/06 129,84 EURO/STERLINA 0,8842/44 0,8842 ORO SPOT 1.212,60/1,20 1.212,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia