FOREX-Dollaro in rialzo su yen, dati lavoro Usa supportano irrigidimento politica Fed

LONDRA, 10 luglio (Reuters) - Il dollaro è in rialzo sullo yen, supportato dall'incremento maggiore delle attese degli occupati Usa in giugno, giudicato compatibile con il percorso di inasprimento di politica monetaria tracciato da Federal Reserve per il resto dell'anno. ** Secondo i dati diffusi dal dipartimento del Lavoro venerdì, gli occupati non agricoli hanno visto il mese scorso un balzo di 222.000 nuovi posti, oltre le attese per 179.000. ** Inoltre sono stati rivisti al rialzo i dati di aprile e maggio, con 47.000 posti di lavoro in più rispetto a quanto detto in precedenza. ** Secondo Mitsuo Imazumi, strategist di Daiwa Securities, i numeri del mercato del lavoro Usa sono una ragione in più per ritenere che l'istituto centrale Usa annunci di essere pronto ad avviare una riduzione del proprio bilancio. ** Intorno alle 9,30 la valuta Usa sale di 0,3% a quota 114,27 yen . Il dollaro è invece poco variato nei confronti dell'euro, che resta sostenuto dalla marcia di avvicinamento della Banca centrale europea verso una politica monetaria meno espansiva. La valuta unica scambia a 1,1407 dollari da 1,1400 della chiusura precedente . ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1407/10 1,1400 DOLLARO/YEN 114,28/31 113,88 EURO/YEN 130/35/40 129,84 EURO/STERLINA 0,8845/48 0,8842 ORO SPOT 1.205,16/5,61 1.212,11 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia