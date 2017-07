FOREX-Euro/dlr volatile dopo payroll, tocca nuovi massimi intraday

NEW YORK, 7 luglio (Reuters) - Euro/dollaro volatile immediatamente dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro Usa, ma poi il cambio si riporta su posizioni di forza, segnando nuovi massimi giornata, sull'indicazione di debolezza giunta dai salari. ** I nuovi occupati non agricoli di giugno sono stati 222.000, oltre le attese, peraltro con una revisione al rialzo del dato del mese precedente . Delude però la crescita dei salari medi, +0,2% contro stime per un +0,3%, un dato che tiene vivi i dubbi sulla dinamica dell'inflazione Usa, condivisi anche all'interno del board della Fed, come evidenziato dalle minute dell'ultimo meeting. ** Subito dopo la diffusione dei payroll l'euro/dollaro ha toccato un minimo di seduta a 1,1388 per poi aggiornare pochi minuti dopo il massimo di seduta a quota 1,1439, a un passo dal picco di 1,1445 della settimana scorsa, il livello più alto da 14 mesi. Successivamente il cambio torna in area 1,1400. ** Da una parte permangono aree di dubbio sulla possibilità che la Fed riesca a procedere a un nuovo rialzo del tassi entro fine anno, dall'altro il mercato sembra ormai prezzare la prospettiva di una Bce che entro breve cominci a delineare un precorso di riduzione dello stimolo monetario. ** Il dollaro resta saldamente in apprezzamento sullo yen, salendo dopo la pubblicazione dei payroll al nuovo picco intraday di 113,93, a nuovi massimi da metà maggio. ** A penalizzare la divisa giapponese è stato l'annuncio odierno da parte della Banca del Giappone di un'operazione straordinaria di acquisto bond a 10 anni, con l'offerta di ritirare titoli per un importo illimitato . ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1400/04 1,1422 DOLLARO/YEN 113,89/92 113,20 EURO/YEN 129,83/87 129,32 EURO/STERLINA 0,8850/54 0,8804 ORO SPOT 1.220,78/0,90 1.224,65 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia