FOREX-Dollaro recupera dopo peggior trimestre in 7 anni

LONDRA, 3 luglio (Reuters) - Il dollaro recupera terreno sull'euro e sullo yen, interrompendo la fase ribassista che lo ha portato a chiudere il peggior trimestre dal 2010. ** L'attività del mercato è complessivamente limitata, in vista della chiusura della piazza Usa domani per la celebrazione del Giorno dell'Indipendenza. ** Intorno alle 10,30 l'indice del biglietto verde, che ne traccia l'andamento nei confronti delle controparti principali, sale dello 0,4% a quota 95,973, in allontanamento dal minimo da 9 mesi segnato la settimana scorsa a quota 95,440 . ** I segnali di avvicinamento delle banche centrali fuori dagli Stati Uniti verso politiche meno accomodanti la settimana scorsa hanno guidato l'euro sopra quota 1,14 dollari, ma il livello già più alto del costo del denaro statunitense, complice l'avvio del ciclo rialzista da parte di Federal Reserve, continua a giocare a favore del biglietto verde. ** I numeri delle indagini congiunturali sull'attività del manifatturiero delle principali economie europee e della zona euro nel suo complesso a giugno hanno peraltro confermato il proseguimento della fase di crescita . ** Il dollaro sale dello 0,4% sull'euro, che scivola a 1,1381 dollari da 1,1423 della chiusura di venerdì, seduta nel corso della quale la valuta unica si era inerpicata fino a 1,1445, picco da 14 mesi. ** La valuta Usa recupera terreno anche nei confronti dello yen e sale a quota 112,89 da 112,35 yen della chiusura . ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1380/85 1,1423 DOLLARO/YEN 112,87/90 112,35 EURO/YEN 128,47/51 128,40 EURO/STERLINA 0,8764/65 0,8769 ORO SPOT 1.235,00/5,95 1.241,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia