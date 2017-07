FOREX-Dlr più cauto dopo minute Fed, ma resta vicino a massimi

LONDRA, 6 luglio (Reuters) - Il dollaro si stabilizza a seguito della pubblicazione delle minute Fed, fermando il movimento rialzista visto nella prima parte della settimana in scia ai buoni dati economici dagli Usa. ** I dubbi sulle prospettive dell'inflazione e dunque sulle prossime mosse di politica monetaria espresse dalle minute hanno portato maggiore cautela sul biglietto verde, anche se resta confermata l'attesa di un nuovo rialzo dei tassi entro fine anno e dell'avvio del processo di riduzione del portafoglio asset della banca centrale entro i prossimi mesi. ** I movimenti restano limitati in mattinata: l'euro/dollaro tocca un massimo di seduta a 1,1357, senza però allontanarsi molto dal minimo da una settimana toccato ieri a 1,1313. Il dollaro/yen sale al massimo intraday a 133,38, dopo un massimo da sette settimane ieri a 113,69. ** Il focus in giornata resta sulle banche centrali, con la pubblicazione dei resoconti dell'ultimo meeting Bce, e sui dati macro, soprattutto quelli del pomeriggio dagli Usa. ** In attesa dei dati ufficiali di giugno sul mercato del lavoro, in uscita domani, l'agenda macro Usa propone il rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato, tradizionale anticipatore dei 'payroll': le attese sono per 185.000 nuovi posti, meno dei 253.000 rilevati in maggio. ** Tra gli altri numeri della giornata c'è l'Ism non manifatturiero di giugno, che secondo le attese dovrebbe calare leggermente a 56,5 punti dai 56,9 di maggio, confermandosi comunque ampiamente in area di crescita. ** "Il mercato si è abituato questa settimana al rafforzamento del dollaro. Quindi se i dati in arrivo, come l'Ism Usa, dovessero essere in linea con le attese il dollaro potrebbe arretrare a causa di un po' di delusione", spiega lo strategist di Mizuho Securities Masafumi Yamamoto. "Occorrerà probabilmente una forte sorpresa positiva sui dati per un ulteriore rialzo della divisa". ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1353/54 1,1352 DOLLARO/YEN 113,33/36 113,25 EURO/YEN 128,65/69 128,55 EURO/STERLINA 0,8777/81 0,8776 ORO SPOT 1.224,51/5,28 1.226,45 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia