FOREX-Euro punta a 1,14 dollari, M3 maggio in linea attese

LONDRA, 28 giugno (Reuters) - Negli scambi di metà mattinata sulla piazza londinese la valuta unica viaggia in rialzo di poco meno di mezzo punto percentuale contro dollaro, ponendosi sui grafici un prossimo obiettivo a 1,14. ** Galvanizzano le quotazioni dell'euro, in recupero anche se meno visibilmente nei confronti dello yen, i commenti di Mario Draghi di ieri, interpretati come l'anticipazione di un possibile ritocco al programma degli acquisti Qe di fronte ai segnali incoraggianti sulla crescita. ** La statistica mensile sull'offerta di moneta M3 a cura della Bce mostra una dinamica perfettamente in linea alle attese con una crescita annua al ritmo di 5%, mentre i finanziamenti alle famiglie vedono un incremento di 2,6% da 2,4% di aprile, sempre su base tendenziale, e quelli alle imprese non finanziarie restano stabili a +2,4%. ** Guidato dal balzo nel comparto dei mutui, il flusso del credito alle famiglie evidenzia il record da marzo 2009, riportandosi sui livelli precedenti alla crisi finaziaria. ** "Anche l'euro ha reagito bruscamente alle dichiarazioni di Draghi: il cambio con il dollaro ha chiuso la giornata a 1,129, con un rialzo di 0,8% rispetto a lunedì, mentre quello con lo yen si è apprezzato addirittura dell'1,5%" si legge nella nota giornaliera dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo. "In questo caso, potrebbe aver inciso anche lo stallo della riforma sanitaria negli Stati Uniti, che allontana ulteriormente le prospettive di attuazione dei piani di taglio delle imposte" aggiunge. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1376/78 1,1337 DOLLARO/YEN 111,89/91 112,34 EURO/YEN 127,27/32 127,38 EURO/STERLINA 0,8877/81 0,8845 ORO SPOT 1.253,11/3,90 1.246,97