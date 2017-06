FOREX-Dollaro indebolito da ordinativi beni durevoli sotto attese

NEW YORK, 26 giugno (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza Usa il cross dell'euro/dollaro consolida le posizioni, assestandosi oltre la soglia di 1,12 dopo la deludente lettura dell'ultimo dato macro. ** La statistica mensile su maggio a cura del dipartimento al Commercio mette in evidenza una flessione degli ordini di beni durevoli pari a 1,1%, ben oltre il -0,6% su cui scommetteva il mercato. ** Rivista al ribasso anche la contrazione di aprile a 0,9% da 0,8% dela prima rilevazione. ** I dati schiacciano ulteriormente la curva dei rendimenti sui governativi, con il tasso sul trentennale di riferimento che scivola al minimo dal 9 novembre. ** L'ennesimo segnale di indebolimento del ciclo Usa nel corso del secondo trimestre allontana la prospettiva della prossima stretta Fed: per un innalzamento di un quarto di punto del costo del denaro rispetto all'attuale 1,2/1,50%, i tassi impliciti mostrano una chance del 50%. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1216/18 1,1192 DOLLARO/YEN 111,39/42 111,26 EURO/YEN 124,93/97 124,52 EURO/STERLINA 0,8798/02 0,8799 ORO SPOT 1.242,91/3,04 1.256,40 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia