FOREX-Mercato prende tempo, ancora dubbi su terzo rialzo Fed in 2017

NEW YORK, 23 giugno (Reuters) - Dollaro sulla difensiva in quest'ultima seduta settimanale, in un mercato ancora non del tutto convinto che la Fed riuscirà ad alzare i tassi ancora una volta prima di fine anno. ** I futures prezzano al momento una probabilità del 50% di un altro intervento restrittivo nel 2017 -- sarebbe il terzo -- e gli operatori attendono nuovi dati dall'economia Usa per indirizzare le aspettative in maniera più chiara (la settimana prossima sono in agenda i numeri su inflazione e Pil) . ** "A oltre una settimana da quando il Fomc ha alzato il costo del denaro negli Usa, i mercati finanziari stanno ancora prendendo tempo, con gli investitori che faticano a trovare nuovi temi trainanti" spiega l'analista di Swissquote Arnaud Masset. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia poco sotto il massimo intraday di 1,1188 toccato in mattinata, il livello più alto da quattro giorni; il cambio resta comunque a distanza dal massimo da sette mesi di 1,1296 visto la settimana scorsa. ** I Pmi preliminari di giugno di questa mattina hanno d'altra parte fornito un segnale di cautela anche per l'economia europea. L'indice composito della zona euro ha infatti indicato una lieve decelerazione della crescita nel mese finale del secondo trimestre . ** Il dollaro/yen si conferma entro una fascia di oscillazione quotidiana assai stretta, compresa tra 111,17 e 111,42. ** La sterlina scambia in apprezzamento su dollaro , a 1,2720, e in misura minore su euro, in un mercato che comincia a prezzare tempi meno lunghi per un rialzo dei tassi da parte della Bank of England. A un anno esatto dal referendum sulla Brexit, la divisa britannica ha perso oltre il 15% sul biglietto verde e circa il 13% sull'euro. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1175/78 1,1150 DOLLARO/YEN 111,29/33 111,32 EURO/YEN 124,36/40 124,12 EURO/STERLINA 0,8783/87 0,8791 ORO SPOT 1.257,86/8,63 1.250,21 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia