FOREX-Dollaro in calo, trader cauti aspettano indicazioni su Fed

LONDRA, 23 giugno (Reuters) - Dollaro in calo al minimo di quattro giorni nei confronti delle principali divise mentre l'euro si apprezza sulla scia dei dati macro solidi. ** Intanto i trader aspettano i dati sull'inflazione Usa della prossima settimana per meglio delineare il percorso di rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. ** C'è attesa anche per le mosse della Banca centrale europea che sta decidendo quando e quanto rapidamente ridurre il suo programma di acquisto titoli. ** "Con il dibattito sul Qe che si scalda, aspettiamoci che l'euro sia più sensibile ai dati", scrive lo strategist valutario di Ing Viraj Patel in una nota. ** Di diversa opinione l'omologo di Ubs, Daniel Trum, che spiega che i mercati valutari non stanno mostrando una grande sensibilità ai dati macro, casi eccezionali a parte. A suo parere, alla base del rialzo dell'euro c'è la lettura della fiducia dei consumatori di giugno al massimo di 16 anni. ** "Per quanto riguarda il dollaro siamo in fase di attesa fino a settembre", spiega ancora Trum. "Secondo noi alla fine alzeranno i tassi ma allora si aprirà il dibattito sull'inflazione: se non si vedrà un incremento gli eventuali altri rialzi dei tassi saranno più difficili". ** Le divise legate alle materie prime trattengono i guadagni accumulati ieri dopo il rimbalzo dei prezzi del greggio. ** A un anno esatto dal referendum sulla Brexit, la sterlina sale di circa mezzo punto in seduta a 1,2738 sul dollaro , con alcuni investitori che scommettono su un rialzo dei tassi da parte della Bank of England già ad agosto. Negli ultimi 12 mesi, la sterlina ha perso oltre il 15% sul dollaro e circa il 13% sull'euro. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1180/82 1,1150 DOLLARO/YEN 111,22/24 111,32 EURO/YEN 124,32/37 124,12 EURO/STERLINA 0,8778/81 0,8791 ORO SPOT 1.256,31/6,42 1.250,21 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia