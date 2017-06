FOREX-Dlr resta in lieve calo su yen dopo dati sussidi, euro stabile su valuta Usa

NEW YORK, 22 giugno (Reuters) - Il dollaro resta in lieve calo sullo yen dopo la pubblicazione della statistica settimanale sulle nuove richieste di sussidi alla disoccupazione negli Usa, risultata complessivamente in linea alle attese. ** Nel dettaglio, le domande di assistenza sono salite a 241.000 da 238.000 della settimana precedente, con un consensus che si attestava a 240.000 unità. ** Il biglietto verde resta comunque sotto il picco da tre settimane sulla valuta giapponese segnato martedì, in quella che appare una correzione del rally degli ultimi giorni innescato dalle scommesse di un altro rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve nel corso di quest'anno. ** Intorno alle 14,50 la valuta Usa cede lo 0,15% a 111,22 yen, dopo un minimo intraday nella prima mattinata a 110,96 yen. Martedì il dollaro era salito fino a 111,79 yen, massimo da tre settimane . ** Lo yen è in lieve rialzo sull'euro, che cede lo 0,2% circa a 124,11 dopo un minimo intraday a 123,85 yen. Stabile l'euro/dollaro, con la valuta unica che galleggia in area 1,1165 . ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1164/65 1,1166 DOLLARO/YEN 111,22/26 111,37 EURO/YEN 124,12/11 124,36 EURO/STERLINA 0,8817/22 0,8812 ORO SPOT 1.252,34/3,30 1.246,05 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia