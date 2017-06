FOREX-Sterlina balza su parole capo economista BoE, cedono valute legate a greggio

NEW YORK, 21 giugno (Reuters) - Balzo della sterlina dopo che un esponente della Bank of England ha detto che probabilmente si spenderà a favore di un rialzo dei tassi di interesse quest'anno mentre le divise legate alle materie prime, come il dollaro canadese e la corona norvegese, sono in calo zavorrate dalla flessione del prezzo del greggio. ** Il capo economista della BoE, Andy Haldane, ha detto che probabilmente sosterrà un incremento dei tassi di interesse nella seconda metà dell'anno, permettendo alla sterlina di registrare subito un'inversione di rotta con un balzo che l'ha vista salire brevemente sopra 1,27 sul dollaro. ** Haldane ha usato toni più restrittivi rispetto a quelli del governatore della BoE Mark che ieri ha detto che non è il momento di alzare i tassi. ** Le dichirarazioni del capo economista hanno anche messo in luce la crescente frattura in seno alla banca centrale, con tre policymaker su otto che la scorsa settimana si sono espressi a favore di un rialzo dei tassi. ** "Le parole di Haldane sono potenzialmente più significative del voto della scorsa settimana in primis perché è un esponente della Bank of England e poi perché è sempre stato uno degli esponenti più accomodanti. Se la sua opinione cambia si tratta di una notizia potenzialmente significativa per il futuro dei tassi", spiega Adam Cole, responsabile FX strategy di RBC Capital Markets a Londra. ** Gli investitori monitorano con attenzione anche gli sviluppi politici nel Regno Unito, con i Conservatori della premier Theresa May ancora impegnati nei colloqui con il Partito unionista dell'Irlanda del Nord (Dup) per formare un governo. ** Passando infine al petrolio, i prezzi si mantengono sui minimi di diversi mesi con gli investitori che ignorano l'impegno dei Paesi aderenti e non all'Opec a mettere in pratica i tagli alla produzione. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1148/50 1,1134 DOLLARO/YEN 111,55/59 111,42 EURO/YEN 124,36/38 124,09 EURO/STERLINA 0,8772/77 0,8813 ORO SPOT 1.243,67/3,80 1.242,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia