FOREX-Euro/dlr frena su dato inflazione ma resta su massimi 14 mesi

LONDRA, 30 giugno (Reuters) - Tocca un minimo di seduta l'euro/dollaro dopo il dato sull'inflazione della zona euro, in calo ma meno delle attese. ** La stima flash sull'inflazione di giugno si è attestata all'1,3% dall'1,4% del mese precedente, contro previsioni per un 1,2% . Ma dopo i numeri superiori alle stime sui prezzi tedeschi e spagnoli usciti ieri il mercato probabilmente prezzava qualche rischio al rialzo sulle proprie stime. Al netto delle componenti cibo ed energia l'inflazione è salita all'1,2% dall'1,0% di maggio. ** Dopo la pubblicazione del dato l'euro/dollaro ha registrato un minimo di giornata a 1,1393. ** Il cambio rimane comunque poco distante dal massimo da 14 mesi di 1,1445 toccato nelle ultime ore, in un mercato valutario che, come l'obbligazionario, ha visto un netto rilancio delle aspettative di una 'exit strategy' in preparazione da parte della Bce, dopo il recente discorso del presidente Draghi a Sintra. ** A togliere forza al dollaro -- che si avvia a chiudere il trimestre con la perdita più ampia su euro di cinque anni, quasi il 9% -- sono anche le parole di ieri sera del presidente della Fed di St. Louis Bullard, secondo cui la banca centrale dovrebbe attendere prima di procedere a nuovi rialzi dei tassi finché non sarà chiaro che l'inflazione si sta muovendo con sicurezza verso il target del 2%. ** Le dichiarazioni di Bullard segnalano la difficoltà all'interno della banca centrale nel soppesare il recente arretramento dell'inflazione Usa, confermando i dubbi che permangono sul mercato sul fatto che la Fed riuscirà ad intervenire ancora i tassi prima di fine anno. ORE 11,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1401/04 1,1440 DOLLARO/YEN 111,94/95 112,16 EURO/YEN 127,60/65 128,31 EURO/STERLINA 0,8780/81 0,8794 ORO SPOT 1.243,01/3,78 1.245,24 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia