FOREX-Dollaro arretra su yen dopo deludenti occupati mensili Usa

NEW YORK, 7 aprile (Reuters) - Dollaro in discesa di circa mezzo punto percentuale nei confronti dello yen dopo la doccia fredda del dato sugli occupati mensili Usa. ** A cura del dipartimento al Lavoro, la statistica di marzo mostra un modesto incremento di soli 98.000 posti, da confrontare contro i 219.000 -- rivisti da 235.000 -- di febbraio ma soprattutto con la mediana della attese pari a 180.000. ** Rivisto al ribasso anche il dato di gennaio, corretto a 216.000 da 238.000 della prima lettura. ** Rendimenti in picchiata intanto sulla curva dei Treasuries, con il tasso del dieci anni sui minimi da metà novembre. ** I derivati sui Fed Fund riflettono una chance del 61% di una nuova stretta sui tassi Usa con il consiglio di giugno, rispetto a oltre 70% soltanto ieri sera. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0617/18 1,0642 DOLLARO/YEN 110,54/58 110,80 EURO/YEN 117,42/46 117,93 EURO/STERLINA 0,8555/56 0,8537 ORO SPOT 1.266,47/6,73 1.251,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia