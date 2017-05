FOREX-Dollaro verso chiusura settimana in calo su dubbi politiche Trump

LONDRA, 24 febbraio (Reuters) - Il dollaro è posizionato per una chiusura di settimana in calo, mentre scema fra gli investitori la convinzione sull'efficacia delle politiche dell'amministrazione Trump, sulla cui scia la valuta era arrivata nelle scorse settimane al massimo dei 14 anni. ** La divisa Usa è in calo contro lo yen e contro l'euro, ma i timori relativi al contesto politico europeo limitano il rialzo della moneta unica. Attorno alle 10,55 l'indice del dollaro contro un paniere di valute cede lo 0,2% 100,860. ** Non aiutano il dollaro i commenti del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, che ha detto ieri che qualunque decisione che l'amministrazione prenderà sulle politiche avrà probabilmente un impatto limitato quest'anno, sebbene punti a una riforma fiscale entro agosto. ** Remano contro anche le minute della Fed, che hanno mostrato che, secondo l'opinione della maggioranza degli esponenti del Fomc, un nuovo rialzo dei tassi Usa potrebbe essere appropriato "abbastanza presto" qualora i dati su mercato del lavoro e inflazione escano in linea con le aspettative. Il mercato ha giudicato tuttavia le minute relativamente caute. ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0593/95 1,0579 DOLLARO/YEN 112,49/52 112,57 EURO/YEN 119,18/19 119,12 EURO/STERLINA 0,8446/51 0,8425 ORO SPOT 1.255,65/6,77 1.249,34 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia