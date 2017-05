FOREX-Dollaro poco mosso, minute Fed caute, frenano attese su tassi

LONDRA, 23 febbraio (Reuters) - Si muove in maniera laterale il dollaro questa mattina frenato dai toni cauti delle minute dell'ultimo meeting Fed, pubblicate ieri sera, e solo marginalmente sostenuto dalle dichiarazioni del segretario al Tesoro Usa. ** A metà mattinata l'euro/dollaro tratta poco sopra quota 1,0550, mantenendosi finora nel corso della seduta entro una fascia alquanto stretta, tra 1,0539 e 1,0572. Ieri il cambio era sceso al minimo da un mese e mezzo a 1,0494. ** Situazione analoga sul fronte del dollaro/yen che oggi si è finora mantenuto tra un minimo di 113,08 e un massimo di 113,45. Il cambio era sceso ieri a 112,91 a seguito della pubblicazione dei verbali Fed. ** Dalle minute emerge che la maggioranza degli esponenti del Fomc concorda nel ritenere appropriato un nuovo rialzo dei tassi "abbastanza presto" qualora i dati su mercato del lavoro e inflazione escano in linea con le aspettative. ** Il contenuto non è stato tuttavia ritenuto abbastanza forte da alimentare le aspettative di un intervento restrittivo già a marzo, innescando peraltro la risalita dei Treasury Usa. ** L'ipotesi di un rialzo dei tassi il mese prossimo, che gli investitori sono tornati a considerare negli ultimi giorni, resta comunque "sul tavolo", come confermato ieri dal membro del board Fed Powell. ** "L'interesse principale sta ora nel capire se un rialzo a marzo è ancora possibile, e le minute non hanno suggerito se questa non sia più una possibilità" afferma lo strategist di IG Securities Junichi Ishikawa. ** Il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin ha ribadito nelle ultime ore che un dollaro forte è "una cosa positiva" nel lungo termine. ** Scarso impatto sui cambi è giunto dai dati economici europei, la lettura finale del Pil tedesco del quarto trimestre e, sempre dalla Germania, l'indice Gfk di fiducia dei consumatori, relativo a marzo . ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0560/61 1,0555 DOLLARO/YEN 113,24/27 113,27 EURO/YEN 119,57/62 119,61 EURO/STERLINA 0,8469/73 0,8483 ORO SPOT 1.236,41/7,18 1.237,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia