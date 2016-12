FOREX-Indice dollaro amplia guadagni dopo dato Adp più forte di attese

NEW YORK, 30 novembre (Reuters) - L'indice sul dollaro ha ampliato il precedente rialzo dopo la diffusione dei dati Adp sugli occupati del settore privato Usa rivelatisi più robusti delle attese. ** Relativa a novembre, la lettura Adp ha visto un incremento di 216.000 unità, a fronte di un'attesa per 165.000, nel maggior incremento dallo scorso giugno. ** Un sensibile impatto sul biglietto verde è stato esercitato dal clima di attesa creatosi attorno alla riunione Opec di oggi a Vienna. In mattinata alcune anticipazioni che parlavano della ratifica dell'accordo raggiunto a settembre hanno spinto i prezzi del greggio in rialzo del 7% nelle contrattazioni londinesi. ** "Stamane abbiamo sentito indiscrezioni più ottimiste e le speranze di un accordo hanno spinto in rialzo i rendimenti dei Treasuries", ha spiegato Jeremy Stretch, responsabile strategy valutaria di Cibc Global Markets a Londra. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0653/55 1,0647 DOLLARO/YEN 113,18/22 113,36 EURO/YEN 120,61/63 119,67 EURO/STERLINA 0,8538/43 0,8524 ORO SPOT 1.186,26/53 1.188,34 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia