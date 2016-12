FOREX-Dollaro frenato da leggere prese beneficio ma trend resta rialzista

NEW YORK, 25 novembre (Reuters) - Il dollaro arretra leggermente dai massimi dei giorni scorsi, in scia a qualche presa di profitto favorita dalla frenata dei rendimenti sui Treasury Usa in concomitanza con la festività del Ringraziamento. ** In mattinata l'euro/dollaro si è spinto a un massimo intraday di 1,0614, recuperando una figura rispetto al minimo da marzo di 1,0519 toccato ieri. ** Analogamente il cambio dollaro/yen è sceso oggi fino a 112,57, dopo aver registrato nella primissima parte della seduta un nuovo massimo da otto mesi a 113,90. ** Nonostante ciò il biglietto verde viene dal suo periodo migliore da quasi due anni, con un rialzo complessivo tra ottobre e novembre di oltre il 6%, rispetto al pianiere delle pricipali divise internazionali. A dargli sostegno sono le previsioni di rialzo del costo del denaro da parte della Fed e il rafforzamento delle aspettative inflazionistiche, specie dopo la vittoria di elettorale di Donald Trump. ** I rendimenti sui governativi Usa sono tornati a salire nelle contrattazioni odierne dopo l'inversione di rotta registrata prima del Ringraziamento; oco prima dell'apertura di Wall Street il decennale scambia al 2,37%, ancora leggermente sotto il massimo da luglio 2015 di 2,42% toccato nel corso della seduta di mercoledì. ** "C'è un po' di consolidamento ma resta una solida impostazione di sostegno al dollaro fino al meeting Fed del mese prossimo. Il messaggio sembra essere: prendete qualche profitto poi si riparte di nuovo" commenta lo strategist di Cibc Jeremy Stretch. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0605/09 1,0552 DOLLARO/YEN 112,88/92 113,29 EURO/YEN 119,50/55 119,52 EURO/STERLINA 0,8530/34 0,8477 ORO SPOT 1.197,35/48 1.183,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia