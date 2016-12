FOREX-Dollaro in area max 13 anni e mezzo in attesa festività Ringraziamento

LONDRA, 23 novembre (Reuters) - Il dollaro galleggia vicino al recente massimo di 13 anni e mezzo, prendendo una pausa dai recenti rialzi, in vista della festività del Ringraziamento. ** L'indice del dollaro nei confronti di un paniere di valute, salito di circa il 3% dalla vittoria di Trump, ha visto in settimana un lieve rallentamento dopo aver toccato il massimo da inizio 2003. ** Gli investitori scommettono su un rafforzamento del biglietto verde grazie alle politiche espansive che Trump intende mettere in campo e che potrebbero spingere la Federal Reserve ad alzare i tassi di interesse più rapidamente del previsto in concomitanza con un rialzo dell'inflazione. ** Nella seduta europea, il dollaro scambia poco mosso sia sull'euro che sullo yen alla vigilia della festività del Ringraziamento. La divisa unica scambia a 1,0606 dollari, vicino al minimo di 11 mesi di 1,0569 visto la scorsa settimana. ** "E' probabile che al loro ritorno lunedì, gli investitori si concentrino non tanto sul dollaro e sull'America ma sulle loro aspettative sull'Europa", spiega Richard Cochinos, responsabile di Citi per la strategia valutaria G10. ** L'euro è alle prese con una serie di rischi politici che potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi e che potrebbero avere l'effetto di indebolire la divisa unica europea: dal referendum costituzionale del 4 dicembre alle elezioni francesi e tedesche del prossimo anno. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0606/10 1,0624 DOLLARO/YEN 111,01/03 111,12 EURO/YEN 117,76/79 118,07 EURO/STERLINA 0,8572/76 0,8549 ORO SPOT 1.211,61/95 1.211,86 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia