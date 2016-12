FOREX-Euro sopra minimi 11 mesi su dlr, ricandidatura Merkel riduce incertezza

NEW YORK, 21 novembre (Reuters) - L'euro risale dal minimo da 11 mesi su dollaro, grazie all'evoluzione dello scenario politico in Germania e Francia, che sembra ridurre i timori riguardanti le elezioni politiche in agenda l'anno prossimo nei due Paesi. ** Nonostante fosse largamente atteso, l'annuncio della ricandidatura di Angela Merkel per un quarto mandato alla cancelleria tedesca è considerato positivo per la valuta unica da parte degli strategist. ** Investitori e analisti considerano la leader tedesca una paladina della democrazia liberale in Occidente, in una fase di crescente preoccupazione per l'ondata di populismi e ostilità della globalizzazione in Europa, che rischiano di minare l'integrità della zona euro. ** La valuta unica, intorno alle 14,20, sale di circa mezzo punto sul dollaro a 1,0634, in risalita dal minimo da 11 mesi segnato venerdì a 1,0550 dollari. ** Se Merkel correrà ancora per la cancelleria, anche se dovesse essere in una grande coalizione, è probabile che sarà rieletta...questo crea una certa stabilità in una prospettiva europea", sostiene lo strategist valutario di Ubs, Costantin Bolz. ** In Francia, l'ex presidente Nicolas Sarkozy non ha superato il primo turno delle primarie dei conservtori per il candidato alle presidenziali del prossimo anno. A contendersi tale ruolo saranno gli ex premier Francois Fillon e Alain Juppè. ** Il vincitore dovrà probabilmente vedersela al secondo turno delle presidenziali contro Marine Le Pen, leader del Front National, formazione di estrema destra su posizioni anti-Ue. ** Alcuni analisti sottolineano come l'uscita di scena di Sarkozy, molto impopolare in Francia, abbia ridotto la possibilità di un vittoria della destra lepenista e i timori sulle conseguenze nefaste per la tenuta della zona euro. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0628/31 1,0585 DOLLARO/YEN 110,61/65 110,91 EURO/YEN 117,58/61 117,49 EURO/STERLINA 0,8577/75 0,8581 ORO SPOT 1.214,93/5,48 1.208,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia