FOREX-Dollaro ripiega ma resta vicino a massimo da oltre 13 anni

LONDRA, 21 novembre (Reuters) - Il dollaro ripiega nei confronti delle principali controparti valutarie ma resta vicino al picco da oltre 13 anni segnato venerdì, per effetto delle misure contenute nell'agenda economica di Donald Trump. ** Il programma economico del presidente eletto prevede l'adozione di misure di bilancio espansive con una conseguente risalita dei tassi d'interesse. ** Federal Reserve, peraltro, tra qualche settimana dovrebbe ritoccare verso l'alto il costo del denaro, alla luce del consolidamento dell'economia. ** Intorno alle 10, l'indice del biglietto verde, che ne traccia l'andamento nei confronti del paniere di valute principali, cede lo 0,3% a 100,930, non distante del picco segnato venerdì, quando si era spinto fino a 101,48, massimo da aprile 2003. ** Intorno alle 10,10 la valuta Usa scende a 110,58 yen da 110,91 della chiusura, dopo aver toccato il picco da giugno a 111,09. Il dollaro perde terreno anche sull'euro, che sale a 1,0644 dollari da 1,0585 della chiusura, tenendosi nei pressi del minimo da 11 mesi segnato venerdì a 1,0569 dollari. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0639/42 1,0585 DOLLARO/YEN 110,60/67 110,91 EURO/YEN 117,74/77 117,49 EURO/STERLINA 0,8635/34 0,8581 ORO SPOT 1.216,16/6,33 1.208,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia