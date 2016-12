FOREX-Indice dlr brevemente in negativo, dlr a min seduta su euro e yen dopo dato Usa

NEW YORK, 16 novembre (Reuters) - Il dollaro si è portato brevemente in negativo nei confronti di un paniere di valute e ha toccato il minimo di seduta sullo yen e sull'euro dopo la diffusione del dato sui prezzi alla produzione. Relativi al mese scorso, i prezzi alla produzione Usa si sono mostrati invariati a fronte del +0,3% del mese precedente e del consensus Reuters. In precedenza l'indice del biglietto verde ha toccato il massimo dall'aprile 2003 nei confronti di un paniere di valute rafforzandosi anche sull'euro. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0714/16 1,0720 DOLLARO/YEN 109,24/25 109,15 EURO/YEN 117,05/10 117,04 EURO/STERLINA 0,8600/04 0,8599 ORO SPOT 1.227,10/7,46 1.227,98 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia