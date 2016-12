FOREX-Dlr risale, mercato ipotizza politiche inflazionistiche Trump

LONDRA, 10 novembre (Reuters) - Appare più stabile il dollaro nella seduta odierna dopo la forte volatilità registrata ieri a seguito della vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali Usa. ** Nonostante l'incertezza sulle linee d'azione della nuova amministrazione Usa, gli operatori ritengono probabile un mix di politiche fiscali espansive e protezionistiche, favorevoli ai salari americani e quindi potenzialmente inflazionistiche. ** Tali aspettative hanno spinto verso l'alto i rendimenti di mercato dei Treasury, con il decennale risalito ieri ai massimi da un mese e mezzo. ** "La curva dei redimenti Usa ha evidenziato l'aspettativa per qualcosa di simile alla Reaganomics degli anni '80, quando ci fu un ampio stimolo fiscale e un po' di stretta monetaria" spiega lo strategist di Brown Brothers Harriman Masashi Murata. ** Dopo le vendite subite nell'immediato posto voto, in un clima di avversione al rischio il biglietto verde è tornato a recuperare: a metà mattinata l'euro/dollaro scambia poco sopra il minimo di 1,0908 di ieri, dopo essere salito nell'ultima seduta a 1,1299, il livello più alto dall'8 settembre. ** Il dollaro/yen scambia vicino al massimo dal 27 luglio di 105,95 toccato nella prima parte della seduta; ieri il cambio è scivolato fino a 101,20. ** Circa l'85% degli interpellati in un sondaggio tra operatori e analisti, condotto ieri da Reuters nel post voto, ritiene che la Fed non cambierà la propria strategia, confermando dunque l'attesa per un rialzo dei tassi a dicembre. Ma non manca chi, di fronte l'incerta fase che si preannuncia, ipotizza uno slittamento dei tempi della stretta. ** Nella notte il presidente della Fed di S. Francisco Williams ha affermato che un percorso di rialzi graduali dei tassi Usa è ancora sensato anche dopo la vittoria di Trump, ribadendo l'attenzione ai dati economici, la neutralità e l'indipendenza della banca centrale. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0918/20 1,0909 DOLLARO/YEN 105,74/82 105,65 EURO/YEN 115,43/46 115,25 EURO/STERLINA 0,8782/84 0,8791 ORO SPOT 1.289,00/9,20 1.277,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia