FOREX-Dollaro scivola su nervosismo elettorale, attesa dato lavoro

LONDRA, 3 novembre (Reuters) - In attesa del dato chiave sull'occupazione mensile, è ancora il nervosismo relativo alle imminenti presidenziali Usa a governare il mercato dei cambi. In particolare la moneta Usa cede terreno contro lo yen, considerato valuta rifugio, sui timori che il candidato repubblicano Donald Trump possa arrivare alla Casa Bianca, come alcuni investitori hanno iniziato a prezzare. ** Una media di sondaggi compilata dal sito web di RealClearPolitics mostra relativamente a ieri la candidata democratica Hillary Clinton in vantaggio su Trump di appena 1,7%, con un 47% contro il 45,3% di Trump. Tuttavia un sondaggio Reuters/Ipsos mostra Clinton in vantaggio del 6% fra i probabili votanti, come prima che fosse annunciato che le mail della candidata democratica erano tornate sotto la lente dell'Fbi. ** "La Fed non ci ha detto molto che non sapessimo già. Il focus nel forex è ancora sul restringimento del vantaggio di Clinton su Trump" dice Sue Trinh, di Royal Bank of Canada. ** Le questioni elettorali hanno quindi messo in ombra la Fed, che ieri come atteso ha lasciato invariati a 0,25-0,50% i suoi tassi alla fine della riunione di politica monetaria di due giorni. La banca centrale ha confermato però il miglioramento delle condizioni economiche negli Usa, cementando le aspettative di mercato di un intervento restrittivo nella prossima riunione di dicembre. La presidente Janet Yellen ha detto che una mossa entro la fine dell'anno è probabile nella misura in cui l'occupazione e l'inflazione Usa continueranno a rafforzarsi. Dal comunicato del Fomc emerge inoltre l'indicazione per un percorso graduale di restrizione delle condizioni monetarie nel 2017, elemento cui gli operatori guardano con particolare interesse, per fugare i timori di un ciclo rapido di rialzo dei tassi nel corso del prossimo anno. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1098/101 1,1094 DOLLARO/YEN 102,85/90 103,29 EURO/YEN 114,16/18 114,65 EURO/STERLINA 0,8997/99 0,9018 ORO SPOT 1.294,24/4,29 1.296,89