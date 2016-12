FOREX-Dollaro ben impostato sui cross, yuan a minimi serie in scambi offshore

NEW YORK, 25 ottobre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piattaforma Usa prosegue la dinamica positiva che mantiene il dollaro in prossimità del massimo degli ultimi nove mesi a livello di indice nei confronti delle prime sei controparti ponderate per il commercio. ** Si mette intanto in evidenza la spiccata debolezza del cambio cinese: negli scambi offshore inaugurati nel 2010 la valuta scivola al minimo della serie fino a 6,7882 per dollaro. ** Gli ultimi commenti degli esponenti Fed rendono sempre più concreta l'ipotesi di una stretta sui tassi a dicembre, come dice anche il movimento al rialzo dei rendimenti sui governativi. ** Rispetto a fine settembre, in poco più tre settimane lo yuan ha lasciato sul terreno oltre 1,5% nei confronti del biglietto verde. Le oscillazioni della valuta cinese sono comunque molto contenute in paragone a quelle seguite alla svalutazione di agosto da parte della banca centrale. ** "Difficilmente l'apprezzamento del dollaro sarà marcato come in passato" osserva l'analista per i cambi Bnp Paribas Sam Lynton-Brown. "Dal momento che si sta deprezzando lo yuan cinese, che nel paniere Fed ha una ponderazione piuttosto elevata, è probabile che la banca centrale eviti un tono troppo 'hawkish' che darebbe ulteriore spinta al dollaro" aggiunge. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0868/71 1,0880 DOLLARO/YEN 104,55/59 104,17 EURO/YEN 113,64/69 113,32 EURO/STERLINA 0,8906/08 0,8898 ORO SPOT 1.269,96/0,14 1.266,25 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia