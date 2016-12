FOREX-Dollaro a massimo 11 settimane su scommesse rialzo tassi Fed dicembre

NEW YORK, 11 ottobre (Reuters) - Il dollaro è salito al massimo da 11 settimane, spinto dalle scommesse degli investitori su un rialzo dei tassi da parte di Federal Reserve entro fine anno e dai crescenti dubbi sulle possibilità di Donald Trump di vincere la corsa alla Casa Bianca. ** Nel frattempo, gli operatori di mercato attribuiscono una probabilità del 70% a un ritocco verso l'alto dei tassi Usa a fine anno, secondo i futures sui Fed Funds, contro il 66% di venerdì . ** Intorno alle 15,30, il biglietto verde guadagna lo 0,3% sul paniere delle sei principali controparti valutarie a 97,249 , dopo aver toccato 97,475, il picco da 11 settimane. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1092/14 1,1137 DOLLARO/YEN 103,63/65 103,58 EURO/YEN 114,91/95 115,39 EURO/STERLINA 0,9008/49 0,9006 ORO SPOT 1.256,40/6,58 1.259,36 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia