Forex, dollaro e yen scivolano, euro avanza dopo G20

LONDRA, 7 settembre (Reuters) - Il dollaro e lo yen scivolano negli scambi della mattinata, mentre l'euro prende terreno e il dollaro austarliano tocca il massimo su anno sulla scia delle dichiarazioni del G20 di mantenere i pacchetti di stimolo per l'economia.

Il dollaro neozelandese ha segnato il massimo sul dollaro da un anno, mentre gli analisti puntano su valute ritenute più rischiose, dopo che i paesi leader del G20 hanno deciso di proseguire una politica monetaria e fiscale esapansiva. Ad aiutare le valute anche un nuovo regolamento per gli investimenti in via di approvazione in Cina.

La giornata di vacanza a Wall Street per il Labor Day e i timori che ancora restano per l'outlook dell'economia, dopo dati misti relativi al lavoro Usa diffusi venerdì, hanno però dato un impulso limitato alle valute più rischiose contro dollaro e yen.

"Il G20 è stato positivo per la domanda di rischio, lo si può vedere dalle performance del dollaro. Allo stesso tempo le persone sono ancora relativamente caute dato che ci stiamo avvicinando alla fine di questo ciclo di politica monetaria", commenta Geoffey Yu, startegist valutario di Ubs.

"Abbiamo tre incontri di banche centrali in programma questa settimana. Vedremo gli annunci e se confermeranno una politica monetaria espansiva sarà una segnale di cautela sulle prospettive di rispresa".

La Reserve Bank of New Zeland (RBNZ), la Bank of England (BoE), e la Bank of Canada (BoC) si riuniranno giovedì e le tre banche centrali, secondo gli analisti, manterranno i tassi invariati e le loro dichiarazioni verranno vagliate con attenzione dagli investitori.

L?ultima riunione della BoE ha deciso a sorpresa un incremento del programma di quantitative easing e il mercato è cauto in attesa di sapere se verranno decise ulteriori misure.ù

ORE 11,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4340/42 1,4309

DOLLARO/YEN JPY= 93,17/18 92,95

EURO/YEN EURJPY= 133,63/66 133,03

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8736/42 0,8728

ORO SPOT XAU= 993,95/4,75 993,40/5,40