Forex, cambi stabili in attesa dati Usa, dollaro ancora debole

LONDRA, 7 agosto (Reuters) - I mercati valutari vedono poca azione, essendo gli operatori in attesa della comunicazione sul numero di posti di lavoro persi negli Stati Uniti a luglio.

Il cambio euro-dollaro è stabile, con la valuta americana che cede ancora spiccioli sulla moneta unica a fronte di un clima che resta generalmente positivo e favorevole agli asset più volatili. Le stime degli economisti per il dato americano parlano di 320.000 posti di lavoro persi nel mese, contro i 467.000 di giugno. Un miglioramento che darebbe ulteriore ragione di sperare nella ripresa.

"Per portare la delusione nei mercati ci vorrebbero dati enormemente negativi, come 450.000 o mezzo milione di posti di lavoro persi", ha detto un senior trader di un broker giapponese.

Secondo il trader, l'ottimismo nei confronti di una prosecuzione del rally dei titoli più rischiosi è tale che il mercato sarebbe capace di non dare peso a numeri nell'ordine dei 370-380.000 posti tagliati, né di preoccuparsi per un tasso di disoccupazione del 9,6%, il più alto dal 1983.

Il dollar index .DXY scivola a 78,021, un valore basso ma superiore al minimo di 10 mesi toccato l'altro ieri a 77,428.

La sterlina resta sotto pressione dopo la caduta di ieri, seguita all'annuncio di un rilancio dell'iniezione di liquidità nel sistema da parte della Bank of England. La divisa del Regno Unito ha ceduto ieri oltre l'1% sul dollaro in seguito alla decisione della Boe, ma la correzione, pur rallentando, prosegue oggi. Pesa Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), che annuncia risultati deludenti per il semestre.

Intorno alle 9,55 l'euro scambia a 1,4362/67 dollari e sale dello 0,06% sul dollaro. La moneta unica sale dello 0,05% sullo yen, arrivando a 136,98/01, e guadagna lo 0,32% sulla sterlina, salendo a 0,8581/86.

ORE 9,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4362/67 1,4354

DOLLARO/YEN JPY= 95,36/38 95,40

EURO/YEN EURJPY= 136,98/01 136,91

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8581/86 0,8553

ORO SPOT XAU= 960,25/1,05 962,15/4,15