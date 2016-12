Euro ancora vulnerabile, ma rally dollaro perde spinta

LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - Il dollaro taglia parte dei recenti guadagni su euro EUR= e yen JPY=, appesantito dalla situazione del mercato del lavoro Usa.

Il recente rally ha reso la valuta Usa vulnerabile al profit taking. I dealer osservano che la banca centrale sta comprando euro a livelli più bassi a scopo di riserva e registrando interessi dai fondi. Ma l'area dell'euro e la vulnerabilità della moneta unica, sono al centro dell'attenzione degli investitori, con la Germania che ha segnato un'ascesa inaspettata della disoccupazione.

I dati ADP sull'occupazione del settore privato negli Usa, che verranno diffusi alle 14,15, sono attesi in calo di 473.000 unità in dicembre. Il report è visto da alcuni come un'anticipazione dei dati realativi agli occupati non agricoli Usa.

"Il rally del dollaro mostra segni di stanchezza. Forse c'è un po' di nervosismo in vista dei dati relativi all'occupazione non agricola di venerdì", ha detto Audrey Childe-Freeman, senior strategist per Brown-Brothers Harriman.

"Lo stato di debolezza dell'economia è in qualche modo già scontato nel mercato, ma abbiamo visto una notevole ripresa del dollaro che ora sta rallentando. In più gli occupati non agricoli evidenzieranno un quadro abbastanza brutto", ha aggiunto.

Intorno alle 10,40 il dollaro cede lo 0,35% contro un paniere delle principali valute .DXY, perde lo 0,6% sullo yen JPY= a 93,04 dopo aver toccato il massimo da un mese nella scorsa seduta.

La moneta unica ha parzialmente recuperato contro la sterlina EURGBP=, scambiando a 91,62 pence, lontana dal record di 98 pence segnato in novembre.

ORE 10,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3604/07 1,3528

DOLLARO/YEN JPY= 93,09/3,13 93,65

EURO/YEN EURJPY= 126,68/63 126,70

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9155/56 0,9060

ORO SPOT XAU= 864,00/5,85 863,35/63,35