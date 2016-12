Forex, dollaro in rialzo in attesa minute Fed, euro debole

NEW YORK, 8 ottobre (Reuters) - In attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed, che potrebbero fornire dettagli più precisi su un imminente rialzo dei tassi d'interesse, la valuta Usa mostra forza.

I timori sull'economia globale hanno dato impulso ai beni rifugio, fra questi appunto la valuta giapponese che mostra un marcato rialzo dopo i deludenti dati macro europei e i tagli alle stime da parte del Fondo monetario che ha ridotto le stime di crescita per la terza volta quest'anno, mettendo in guardia in particolare sulla debolezza di aree come la zona euro, il Giappone e alcune economie emergenti come il Brasile .