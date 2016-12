Forex, euro resta su minimi nove mesi dopo Pil Germania e Francia

LONDRA, 14 agosto (Reuters) - L'euro si mantiene sui minimi degli ultimi nove mesi nei confronti del dollaro, attorno a 1,3365, dopo che i dati sul Pil di Germania e Francia nel secondo trimestre hanno confermato i timori di frenata della zona euro. Gli indicatori sull'economia dei paesi dell'area fanno crescere le attese di nuovi interventi della Bce per rilanciare la crescita. L'euro è scivolato sino a 1,3349 dollari, per poi recuperare un po' di terreno, avvicinandosi al minimo di 1,3333 toccato a inizio mese. Moneta unica in rialzo nel cross con lo yen, in area 136,90. L'indice del dollaro è stabile, attorno a 81,6. Sterlina vicina ai minimi da quattro mesi, attorno a quota 1,6660 dollari. La moneta britannica paga la mossa a sopresa della Banca d'Inghilterra, che ha affermato di non avere fretta di alzare i tassi. ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3361/62 1,3366 DOLLARO/YEN 102,44/47 102,48 EURO/YEN 136,82/88 136,86 EURO/STERLINA 0,8010/13 0,8007 ORO SPOT 1.315,40/15,50 1.312,36/13,36 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia