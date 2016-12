Forex, euro stabile ma con trend debole, yen non reagisce a dato

LONDRA, 13 agosto (Reuters) - Euro relativamente stabile in apertura dei mercati, ma semrpe orientato su un percorso discendente a detta degli operatori, data la debolezza mostrata dai recenti dati macro e dai margini potenziali di un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Bce. "Credo che la traiettoria sia ancora discendente. Solo che nel breve termine c'è un po' di cautela nelle posizioni" dice Sim Moh Siong, strategist di Bank of Singapore. Limitata la reazione dello yen al dato del Pil giapponese che nel secondo trimestre dell'anno si è contratto dell'1,7% congiunturale e del 6,8% annualizzato. Si tratta della maggiore contrazione da terremoto e tsunami del marzo 2011. Un calo non distante, ma leggermente inferiore, rispetto stime degli economisti, di -1,8% e -7,1%. ORE 09,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3351/53 1,3369 DOLLARO/YEN 102,37/40 102,25 EURO/YEN 136,68/70 136,70 EURO/STERLINA 0,7937/39 0,7951 ORO SPOT 1.308,01/09,01 1.308,34/8,36 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia