Forex, calo tensioni geopolitiche fiacca yen, ma resta incertezza

LONDRA, 11 agosto (Reuters) - Lo scemare delle tensioni geopolitiche indebolisce lo yen, considerato valuta rifugio, contro il dollaro, sebbene i trader mettano in guardia sul permanere di una situazione di alta volatilità. "La conclusione del week-end è che i conflitti si stanno raffreddando e che le situazioni di avversione al rischio delle ultime due settimane potrebbero invece lasciare spazio a un appetito di rischio" dice Evan Lucas, strategist di IG a Melbourne. Lo yen ha quindi lasciato i recenti massimi dopo che Mosca ha annunciato venerdì la conclusione delle sue esercitazioni militari nel sud della Russia che, nel quadro delle tensioni fra Mosca e Occidente, erano state percepite come una provocazione. Altro stimolo all'assunzione di rischio arriva dall'accordo di ieri fra Israele e palestinesi per un cessate il fuoco di 72 ore a Gaza. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3394/95 1,3410 DOLLARO/YEN 102,06/11 102,04 EURO/YEN 136,69/73 136,78 EURO/STERLINA 0,7975/77 0,7996 ORO SPOT 1.308,00/8,20 1.309,34/9,86