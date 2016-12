Forex, euro a minimi di seduta su parole Draghi

NEW YORK, 7 agosto (Reuters) - Dopo aver toccato i minimi di seduta dopo l'avvio della conferenza stampa della Bce. La moneta unica è scesa fino a 1,3350 dollari prima di un'oscillazione che lo ha portato fino a 1,3393 dollari e poi a nuovi minimi di seduta. Il banchiere centrale Mario Draghi in conferenza stampa ha detto che il Consiglio della Bce è stato unanime nella decisione di mantenere i tassi invariati e che è impegnato all'utilizzo di misure non standard per far fronte a un periodo prolungato di inflazione troppo bassa. "I mercati hanno percepito che le politiche monetarie dell'area euro e degli Usa hanno intrapreso un percorso divergente e vi resteranno per un lungo periodo. Altri istituti centrali stanno riducendo la loro esposizione all'euro. E se si guarda a come i mercati si aspettano che siano i tassi reali per il futuro prevedibile - vale a dire fino al 2019 - le attuali aspettative sono che i tassi reali resteranno negativi nella zona euro per un periodo molto più lungo che negli Usa", ha detto Draghi. ORE 15,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3345/50 1,3381 DOLLARO/YEN 102,32/36 102,09 EURO/YEN 136,56/59 136,63 EURO/STERLINA 0,7929/32 0,7938 ORO SPOT 1.303,00/3,80 1.305,99/6,51 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia