Forex, euro debole dopo dati, yen cala su notizia fondo pensioni

LONDRA, 7 agosto (Reuters) - L'attesa della Bce lascia l'euro attorno al minimo dei nove mesi toccato ieri contro il dollaro a 1,3333. Non hanno aiutato la moneta unica i deludenti dati sulla produzione industriale tedesca e spagnola . Le attese sono che l'istituto centrale europeo lasci i tassi invariati. Ieri la valuta europea si era spinta al minimo dallo scorso novembre, appesantita dalle cifre sugli ordini all'industria tedeschi e soprattutto da quelle sul Pil italiano del secondo trimestre. Non aiutano le valute ad alto rendimento nemmeno le tensioni che arrivano dal fronte geopolitico. La corsa degli investitori ai titoli rifugio è stata alimentata ieri dalla notizia dell'ammassarsi di truppe russe al confine con l'Ucraina e allo scontro sulle sanzioni economiche fra Mosca e l'Occidente. Lo yen è invece in declino contro il dollaro dopo la notizia che il fondo pensioni pubblico giapponese ha in programma un aumento delle sue posizioni sul mercato azionario nazionale. Il sentiment in Asia è peggiorato dopo che il dollaro australiano, considerato un barometro dell'appetito di rischio, ha registrato un crollo sulla scia del tasso di disoccupazione australiano che a sorpresa è schizzato ai massimi da 12 anni, facendo parlare di un taglio dei tassi di interesse nel Paese. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3371/73 1,3381 DOLLARO/YEN 102,31/36 102,09 EURO/YEN 136,82/88 136,63 EURO/STERLINA 0,7936/46 0,7938 ORO SPOT 1.304,05/4,85 1.305,99/6,51